Yalova, ter attı

Play-off oynama hedefindeki Yalova, konuk ettiği küme düşen Yeni Erenköy’ü 4-1 mağlup ederek hedefine bir adım daha yaklaştı

Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler:Olgun Canik, Engin Akkagün, Rıdvan Çetinkaya

Yalova:Hüseyin, Çağan, Raif, Zafer, Muammer, İltaç, Metin, Cevdet, Hasip, Civan, Zekai

Yenierenköy:Gökdeniz, Bavver, Menduh, Kayra, İsmail, Gökhan, Rojhat, Muhammet, HasanEmre, Haktan, Ersan

Goller: 34.Dk (P) ve 44.Dk Cevdet, 36.Dk Zafer, 63.Dk Hamdi (Yalova)- 70.Dk Ismail (Yenierenköy)



Niyazi ERGÜLEN

AKSA Birinci Ligin 29. Hafta maçında Yalova, Yenierenköy’ü Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında konuk etti.

Yalova, maça yedeksiz, 11 kişi ile gelen rakibine ilk bölümde üstünlük kuramasa da ilerleyen bölümde baskısını artırdı. 34’te kazanıla penaltıyı Cevdet gole çevirirken, 2 dakika sonra Zafer skoru 2 – 0 yaptı. 44’te yine Cevdet’in golüyle devre 3 – 0 tamamlandı.

Ikinci devrede Yalova tempoyu düşürürken, 63’te Hamdi skoru 4 – 0 yaptı. Ersan’ın sakatlanıp oyundan çıkmasından sonra maçı 10 kişi tamamlayan Yenierenköy, 70’te Ismail ile gol bulunca maç 4 – 1 tamamlandı.



