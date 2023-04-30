banner913
banner932
Karşıyaka, kaybederek şampiyon
Karşıyaka, kaybederek şampiyon
14 0
Koopspor kayıpsız ilerliyor: 103-66
Koopspor kayıpsız ilerliyor: 103-66
15 0
 
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
14 0
Esentepe beyaza büründü
Esentepe beyaza büründü
24 0
UKÜ rahat kazandı
UKÜ rahat kazandı
12 0
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
16 0
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
34 0
banner915

Yalova, ter attı

banner476

Play-off oynama hedefindeki Yalova, konuk ettiği küme düşen Yeni Erenköy’ü 4-1 mağlup ederek hedefine bir adım daha yaklaştı

banner825
Yalova, ter attı
banner931
Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler:Olgun Canik, Engin Akkagün, Rıdvan Çetinkaya
Yalova:Hüseyin, Çağan, Raif, Zafer, Muammer, İltaç, Metin, Cevdet, Hasip, Civan, Zekai
Yenierenköy:Gökdeniz, Bavver, Menduh, Kayra, İsmail, Gökhan, Rojhat, Muhammet, HasanEmre, Haktan, Ersan
Goller: 34.Dk (P) ve 44.Dk Cevdet, 36.Dk Zafer, 63.Dk Hamdi (Yalova)- 70.Dk Ismail (Yenierenköy)
 
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligin 29. Hafta maçında Yalova, Yenierenköy’ü Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında konuk etti.
Yalova, maça yedeksiz, 11 kişi ile gelen rakibine ilk bölümde üstünlük kuramasa da ilerleyen bölümde baskısını artırdı. 34’te kazanıla penaltıyı Cevdet gole çevirirken, 2 dakika sonra Zafer skoru 2 – 0 yaptı. 44’te yine Cevdet’in golüyle devre 3 – 0 tamamlandı.
Ikinci devrede Yalova tempoyu düşürürken, 63’te Hamdi skoru 4 – 0 yaptı. Ersan’ın sakatlanıp oyundan çıkmasından sonra maçı 10 kişi tamamlayan Yenierenköy, 70’te Ismail ile gol bulunca maç 4 – 1 tamamlandı.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.