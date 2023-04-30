Yalova, ter attı

Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler:Olgun Canik, Engin Akkagün, Rıdvan Çetinkaya
Yalova:Hüseyin, Çağan, Raif, Zafer, Muammer, İltaç, Metin, Cevdet, Hasip, Civan, Zekai
Yenierenköy:Gökdeniz, Bavver, Menduh, Kayra, İsmail, Gökhan, Rojhat, Muhammet, HasanEmre, Haktan, Ersan
Goller: 34.Dk (P) ve 44.Dk Cevdet, 36.Dk Zafer, 63.Dk Hamdi (Yalova)- 70.Dk Ismail (Yenierenköy)
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligin 29. Hafta maçında Yalova, Yenierenköy’ü Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında konuk etti.
Yalova, maça yedeksiz, 11 kişi ile gelen rakibine ilk bölümde üstünlük kuramasa da ilerleyen bölümde baskısını artırdı. 34’te kazanıla penaltıyı Cevdet gole çevirirken, 2 dakika sonra Zafer skoru 2 – 0 yaptı. 44’te yine Cevdet’in golüyle devre 3 – 0 tamamlandı.
Ikinci devrede Yalova tempoyu düşürürken, 63’te Hamdi skoru 4 – 0 yaptı. Ersan’ın sakatlanıp oyundan çıkmasından sonra maçı 10 kişi tamamlayan Yenierenköy, 70’te Ismail ile gol bulunca maç 4 – 1 tamamlandı.
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