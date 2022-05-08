Yalova rahat kazandı

Yalova, ligden düşen Görneç’i farklı mağlup ederek sezonu tamamlarken, Görneç’i de bir alt lige uğurladı

Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Furkan Yılmaz,Olgun Canik

Yalova: Kıvanç, Ahmet Hasan, Hasip, Mehmet Kum, İltaç, Sergülen, Mehmet Can, Hamdi, Civan, Eyüp, Yasin

Görneç: Hasan Bilal, Mustafa Emir, Mehmet İnce, Halil, Yunus, Salih, Necati, Hüseyin Yeşil, Celal, Levent, Koray

Goller:40.Dk Hasip,57.Dk Hamdi,69.Dk Mehmet Kum,73.Dk Eyüp (Yalova)



Niyazi ERGÜLEN

Birinci Ligde 30. ve son hafta maçında Yalova, ligden düşen Görneç’i 4 – 0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Taraftarların fazla ilgi göstermedikleri maçta baştan sona üstün oynayan Yalova, ilk devreyi Hasip’in golüyle 1 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrede daha da etkili olan ev sahibi ekip Hamdi, Mehmet Kum ve Eyüp’ün golleriyle maçı 4 – 0 kazanıp, 35 puanda sezonu tamamladı. Görneç ise 11 puanla BTM Birinci Lige düştü.

