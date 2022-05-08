Yalova rahat kazandı

Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Furkan Yılmaz,Olgun Canik
Yalova: Kıvanç, Ahmet Hasan, Hasip, Mehmet Kum, İltaç, Sergülen, Mehmet Can, Hamdi, Civan, Eyüp, Yasin
Görneç: Hasan Bilal, Mustafa Emir, Mehmet İnce, Halil, Yunus, Salih, Necati, Hüseyin Yeşil, Celal, Levent, Koray
Goller:40.Dk Hasip,57.Dk Hamdi,69.Dk Mehmet Kum,73.Dk Eyüp (Yalova)
Niyazi ERGÜLEN
Birinci Ligde 30. ve son hafta maçında Yalova, ligden düşen Görneç’i 4 – 0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Taraftarların fazla ilgi göstermedikleri maçta baştan sona üstün oynayan Yalova, ilk devreyi Hasip’in golüyle 1 – 0 önde tamamladı.
İkinci devrede daha da etkili olan ev sahibi ekip Hamdi, Mehmet Kum ve Eyüp’ün golleriyle maçı 4 – 0 kazanıp, 35 puanda sezonu tamamladı. Görneç ise 11 puanla BTM Birinci Lige düştü.
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