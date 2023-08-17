Yalova, genç Kartalları kadrosuna kattı

Birinci Lig temsilcisi Yalova kadrosuna Yenicami'den dört futbolcuyu dahil etti.
Yalova, kaleci Övgü İzci, savunma oyuncusu Ahmet Avcı, orta saha oyuncusu Onur Kınay ve forvet Asrın Sönmez'i yeni sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.
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