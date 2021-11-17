banner583
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
485 0
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
32 0
 
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
90 0
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
28 0
54 0
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
89 0
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
166 0
banner661
banner726

Yalova, Bağcıl’ı takibe aldı

banner476

banner714
Yalova, Bağcıl’ı takibe aldı
banner721
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligde 10. haftada Bostancı derbisi oynanacak. Tahsin Mertekçi Stadında Yalova – Bostancı Bağcıl maçı oynanacak.
Derbi öncesinde Yalova yöneticisi Murat Aslan, Bostancı Bağcıl’ın Emek Stadında Düzkaya ile oynadığı maçı izledi. 10. haftada oynanacak derbi öncesindeBostancı Bağcıl ile ilgili notları alan Murat Aslan, bilgileri Yalova teknik heyeti ile paylaştı.
Bu arada Bostancı Bağcıl – Düzkaya maçını Düzkaya’nın eski teknik patronu Orçun Volkan ve ekibi de izledi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.