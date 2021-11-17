Yalova, Bağcıl’ı takibe aldı

Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligde 10. haftada Bostancı derbisi oynanacak. Tahsin Mertekçi Stadında Yalova – Bostancı Bağcıl maçı oynanacak.
Derbi öncesinde Yalova yöneticisi Murat Aslan, Bostancı Bağcıl’ın Emek Stadında Düzkaya ile oynadığı maçı izledi. 10. haftada oynanacak derbi öncesindeBostancı Bağcıl ile ilgili notları alan Murat Aslan, bilgileri Yalova teknik heyeti ile paylaştı.
Bu arada Bostancı Bağcıl – Düzkaya maçını Düzkaya’nın eski teknik patronu Orçun Volkan ve ekibi de izledi.
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