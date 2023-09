Vincenzo Montella imzayı attı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ve İtalyan teknik adam VincenzoMontella açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçen hafta Alman teknik adam Stefan Kuntz'la iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrıldığını belirterek, Kuntz'a teşekkür etti.

VincenzoMontella ile yapılan anlaşmayı daha önce duyurduklarını vurgulayan ve İtalyan teknik adama "Hoş geldin" diyen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Montella'nın futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. Genç, disiplinli ve parlak bir geleceği olan futbol adamı. Biliyorsunuz ülkemizde de Adana Demirspor'un teknik direktörü olarak başarıyla görev yaptı. Hem teknik adamlık başarısıyla hem de saha dışındaki tutumuyla kendisine sevgi ve saygı duyulmasını sağladı. Şimdi aynı istikrarını A Milli Takımımız için göstermesini bekliyoruz. A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevi son derece saygın, anlamlı ve önemli bir görev. Bugüne kadar milli takımlarımıza emek vermiş tüm teknik adamları da saygıyla anıyorum. Hayatta olmayanlara da Allah'tan rahmet diliyorum."

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa'nın en genç milli takımı olduğunu ve öncelikle Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedeflediklerini dile getiren Büyükekşi, "Ama hedefimiz bununla sınırlı değil. Önümüzde üç önemli maçımız var. Bu üç maçtan gerekli puanları alıp milli takımımızın, Avrupa'da en çok Türk'ün yaşadığı Almanya'da olmasını istiyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımızın milli takımımıza nasıl hasretle sahip çıktığını biliyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alacak milli takımımızın Avrupa'nın her yerinden ve ülkemizden Türk vatandaşlarımızın nasıl bir destekle sahada olacağını da biliyoruz. İnşallah hep birlikte gerçekleştirmek için elimizden gelen katkıyı sağlayacağız." açıklamasını yaptı.

ALTINTOP: "HEDEFİMİZ ALMANYA'DAKİ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAK"

Mehmet Büyükekşi'nin ardından söz alan TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, hedeflere ulaşmak için bazı kararların alındığını ifade etti.

Alınan karar doğrultusunda yönetim kuruluyla istişare yaptıklarını ve bunun sonucunda VincenzoMontella'yla anlaştıklarını söyleyen Altıntop, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve oradaki kıymetli Türk vatandaşlarımızla birlikte olmak. Futbolcu olarak 2006'da oraya gidememek bizde hayal kırıklığı oluşturmuştu. 2024'te bunu telafi edeceğimize inanıyoruz. Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."

Montella imza töreninden basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''BÜYÜK BİR SORUMLULUĞUM VAR''

Türkiye'de çalıştığı için çok mutlu olduğunu dile getiren VincenzoMontella, "Türkçe konuşamadığım için kusura bakmayın. Henüz o seviyeye gelemedim. Bu ülkede çalıştığım, federasyon için güzel şeyler yapabileceğim için mutluyum. Almanya'da düzenlenecek turnuvada hem buradaki vatandaşlarımızı hem de Almanya'daki vatandaşlara bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim. Genç, bildiğim, iyi bir takıma sahibiz. Bizim için önemli olan bu. Ben bütün halka bu mutluluğu futbol sayesinde taşımayı hedefliyorum. Bu gururlu duyguları özellikle halkımızın hissettiği önemli duyguları biz de sahada oyunumuzla herkese geçirmek istiyoruz. 2 yıldır Türkiye'deyim. Duyguları, kültürü anlıyorum. Bu duygular benim küçükken yaşadığım duygulara benzer. Bana her zaman çocukluğumu hatırlatıyor. Her kararı eleştirenler olacaktır. Büyük bir sorumluluğum var. Ben en iyisini hem federasyon hem de ülke için sahaya yansıtmaya çalışacağım" diye konuştu.