Ve Şampiyon Trabzonspor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Bordo-mavili ekip, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Uzun süren şampiyonluk hasretini dindiren Trabzonspor'un golleri Cornelius ve Dorukhan'dan gelirken, konuk ekip tabelayı Ndao ve Wright ile değiştirdi.

Abdullah Avcı yönetiminde girdiği sezonun büyük bölümünü lider geçiren Trabzonspor, 35. hafta itibarıyla mutlu sona ulaşmış oldu.

Avcı'nın kariyerinde ilk

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, kariyerinin ilk lig şampiyonluğuna ulaştı.

58 yaşındaki antrenör, daha önce Milli Takımımız dışında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Medipol Başakşehir ile 2016-2017 ve 2018-2019 sezonlarında ligi ikinci bitiren Avcı, 2019-2020 sezonunun başında geldiği Beşiktaş'tan Ocak ayında ayrılmış ve geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un başına geçmişti.

Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti

Trabzonspor, hafta bazında lig tarihinin en erken ilan edilen şampiyonluğu rekorunu egale etti.

Daha önce Fenerbahçe, sonuncusu 2013-2014 sezonunda olmak üzere üç kez bitime üç hafta kala şampiyon olmayı başarmıştı.

Bordo-mavililer, elde ettikleri bu başarıyla Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti.

Uğurcan'dan ikonik kurtarış

Trabzonspor'un Milli kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluk maçına da damga vurdu.

56. dakikada, müsabakanın skoru 1-1'ken konuk Fraport TAV Antalyaspor penaltı kazandı.

Penaltı vuruşu için topun başına geçen Fredy, Uğurcan Çakır engeline takıldı.

Takımının geri düşmesine engel olan Uğurcan, şampiyonluk maçına da damga vurmayı başardı.

Abdülkadir'den bir ilk

Trabzonspor'un Milli oyuncusu Abdülkadir Ömür, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında bir ilke imza attı.

Ömür, kariyerinde ilk kez bir maçta iki asist yapma başarısı gösterdi.

Maçın başında Cornelius'un attığı golde servisi yapan genç futbolcu, ikinci yarıda da Dorukhan'a gol pasını verdi.