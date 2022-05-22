Vadili’nin kaptanı Umut Menteş Ötüken’de

Bu yıl hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Ötüken tecrübeli stoper Umut Menteş'i de kadrosuna kattı.

Başkan Emin Onuş Umut'un oyun anlayışlarına uygun bir stoper olduğunu geriden oyun kurma özelliğinin kendileri için önem arz ettiğini ifade etti. Umut Menteş ise güçlü bir kadro kuran Ötüken'de oynamak için heyecanlı olduğunu ve şampiyonluk yolunda elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

