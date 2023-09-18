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Vadili’den Sercan bombası

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Vadili’den Sercan bombası
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BTM 1. Lig ekiplerinden Vadili kadrosunu tecrübeli ayaklarla güçlendirmeye devam ediyor.
Kuruluşunun 80. Yılında 2023 – 2024 sezonunda şampiyonluk hedefinde olacak olan Vadili’de Ayşe Menteş başkanlığındaki yönetim kurulu, antrenör Bayram Paşaoğluları’nın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Vadili, Tolga Kara ve Levent Akçagil transferlerinden sonra deneyimli oyuncu Sercan Çoban ile de anlaştı. Farklı mevkilerde oynama özellikleri olan Sercan Çoban, Süper Ligde Hamitköy forması giydikten sonra BTM İkinci Ligde Aslanköy’de oynamıştı. Antrenör Bayram Paşaoğluları, Sercan Çoban’ın defansif ve ofansif özelliklerinden yararlanmayı hedefleyecek.
 
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