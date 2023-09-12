Vadili'den yeni sezona merhaba

BTM 1.Lig ekibi Vadili, yeni sezon hazırlıklarına dün başladı.

Yeni sezona antrenör Bayram Paşaoğluları nezaretinde yaptığı antrenmanla başlayan sarı kırmızılılar hedefini 1.Lig'e yükselme olarak belirledi.

Vadili Başkanı Ayşe Menteş büyük bir aile olduklarını, birlik, beraberlik çerçevesinde çalışacaklarını ve Vadili'yi hak ettiği noktaya getireceklerini söyledi.



