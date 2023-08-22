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Vadili, Bayram Paşaoğluları’na emanet

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Vadili, Bayram Paşaoğluları’na emanet
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BTM Birinci Ligde 2023 – 3024 sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Vadili’de, Ayşe Menteş başkanlığındaki yönetim kurulu takımı çalıştıracak teknik adamı belirledi.
Vadili Kulübü kuruluşunun 80. Yılı kapsamında 2023/2024 sezonu için antrenör Bayram Paşaoğluları ile anlaştı.
Bayram Paşaoğluları’nın yardımcılığını İbrahim Soydan yapacak. Takımın kaleci antrenörü ise ilerleyen günlerde açıklanacak. Bayram Paşaoğluları, 80. Yılda sarı kırmızılıları şampiyonluk hedefine taşımak için çalışacak.
 
 
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