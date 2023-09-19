Ussumanne Diaby, resmen Pulyacı

İbrahim DALOĞLU
Süper Ligin yeni ekibi Yeni Boğaziçi, kadrosunda bulunduracağı 2. yabancı futbolcusunu da belirledi. Yeni Boğaziçi, 19 yaşında golcü oyuncu Ussumane Diaby’ye, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı attırdı.
Hafta sonu Yenicami’yle yapılan hazırlık maçında 4 gol atan Ussumane Diaby, kulüp başkanı Mehmet Fahlioğulları eşliğinde kendisini kırmızı lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.
Yeniboğaziçi Kulübü Diaby transfer şu şekilde duyurdu.
“Aramıza Hoşgeldin Ussumane.
Trasferin Gerçekleşmesinde Büyük uğraşları bulunan Volkan Demirle’e, Başkan Rifat Berkel ve Mehmet Fahlioğulları’na Ayrıca Süleymane Youla’ya Teşekkür Ederiz.”
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