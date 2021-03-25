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Urcan Vangöl Akademi, kıyafet sponsorunu buldu

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Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ile Erkan Yıldız İnşaat Şirketi arasında akademide görev yapan antrenörlerin giyecekleri konusunda sponsorluk anlaşması imzalandı

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Urcan Vangöl Akademi, kıyafet sponsorunu buldu
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Çetinkaya Urcan Vangöl Akademide pandemi sürecine rağmen akademiyi geliştirme amaçlı çalışmalar devam ediyor.
Sponsorlarla akademiyi geliştirme amaçlayan Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi koordinatörü Salih Işık, Erkan Yıldız İnşaat Şirketi ile de sponsorluk anlaşması imzaladı.
Sponsorluk anlaşması ile ilgili olarak Çetinkaya Urcan Vangöl Akademiden yapılan açıklamada “Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ile Erkan Yıldız İnşaat Şirketi arasında akademimizde görev yapan antrenörlerimizin Kış ve Yaz mevsimlerinde giyecekleri konusunda sponsorluk anlaşması imzalandı.
Antrenörlerimizin giyecekleri sportif kıyafetler, Erkan Yıldız İnşaat Şirketi tarafından karşılanacaktır. Akademimiz adına kendilerine teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.
 

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Etiketler; #Çetinkaya
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