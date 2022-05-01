Ümraniyespor da Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig'de 35. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Balıkesirspor'u 4-1 mağlup ederek 66 puanla Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. İstanbul ekibi ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek

Bereket Sigorta Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig'de 35. haftasında Balıkesirspor'u konuk etti. trtspor.com.tr'den yayımlanan maçı İstanbul ekibi 4-1 kazandı. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren goller 3. dakikada Yacine Bammou, 24 ve 47. dakikalarda Emre Gültekin ve 37. dakikada Yonathan del Valle'den geldi. Balıkesirspor'un tek golünü 64. dakikada Berk Tosun kaydetti. Bu sonuçla Bereket Sigorta Ümraniyespor puanını 66 yaptı ve Süper Lig çıkmayı garantiledi. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Balıkesirspor 12 puanda kaldı.