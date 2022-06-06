banner762
banner815
İtfaiyeden yangın uyarısı
İtfaiyeden yangın uyarısı
11 0
Hani havalar ısınınca fiyatlar düşecekti
Hani havalar ısınınca fiyatlar düşecekti
23 0
 
48 0
Belediyelerin tercihi de cimnastikçiler
Belediyelerin tercihi de cimnastikçiler
14 0
Güzelyurt bölgesi esnafları onur gecesinde buluştu
Güzelyurt bölgesi esnafları onur gecesinde buluştu
54 0
Yalova’da Altınkaya dönemi
Yalova’da Altınkaya dönemi
18 0
Yeniboğaziçi'nde yangın panik yarattı
Yeniboğaziçi'nde yangın panik yarattı
9 0
banner797
banner854

Ulaş Candanal’ın yeni adresi Miracle Değirmenlik

banner476

banner825
Ulaş Candanal’ın yeni adresi Miracle Değirmenlik
Süper Ligin yeni ekibi Miracle Değirmenlik, kadrosuna yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor.
Bonservisi Merit Alsancak Yeşilova'da bulunan ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak Aksa Süper Ligi'nde Gönyeli forması giyen UlaşCandanal, MiracleDeğirmenlik'e transfer oldu.
Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan ile bir araya gelen UlaşCandanal, her konuda el sıkışarak anlaşmaya vardı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.