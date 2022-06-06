Ulaş Candanal’ın yeni adresi Miracle Değirmenlik

Süper Ligin yeni ekibi Miracle Değirmenlik, kadrosuna yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor.

Bonservisi Merit Alsancak Yeşilova'da bulunan ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak Aksa Süper Ligi'nde Gönyeli forması giyen UlaşCandanal, MiracleDeğirmenlik'e transfer oldu.

Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan ile bir araya gelen UlaşCandanal, her konuda el sıkışarak anlaşmaya vardı.

