UEFA'dan Galatasaray'a seyirci cezası

UEFA, Marsilya ile deplasmanda oynanan maçta yaşanan tribün olayları nedeniyle Galatasaray'a 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezası verdi
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. haftasında deplasmanda Marsilya ile oynadığı maçta tribün olayları yaşanmış ve mücadele birkaç kez durmuştu.
UEFA, yaşanan olayların ardından aldığı kararları açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübe Avrupa'da 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezası verildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübe 50 bin Euro para cezası verildi.
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