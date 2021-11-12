banner583
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
21 0
İklim krizi ve küresel ısınma ile mücadele etmenin 7 yolu
İklim krizi ve küresel ısınma ile mücadele etmenin 7 yolu
9 0
 
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
33 0
“Denetimler artırılmalı”
“Denetimler artırılmalı”
26 0
UKÜ hata yapmadı:28-18
UKÜ hata yapmadı:28-18
15 0
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
147 0
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
51 0
banner661
banner726

UEFA'dan Galatasaray'a ret

banner476

UEFA, temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Lokomotiv Moskova maçının hükmen galibiyetiyle sonuçlanması ya da tekrar edilmesi yönündeki itirazını reddetti

banner714
UEFA'dan Galatasaray'a ret
banner721
UEFA, Galatasaray'ın 4 Kasım'da oynadığı Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı "kural hatası" başvurusuyla ilgili kararını açıkladı.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi E Grubu 4. haftasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldığı maç için tekrar oynama veya hükmen galibiyet talebiyle yaptığı başvurunun kabul edilmediği ifade edildi.
Karşılaşmada İsviçreli hakem SandroScharer'inLokomotiv Moskovalı DmitriZhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan ihraç edilmediği ileri sürülmüştü.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.