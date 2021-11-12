UEFA'dan Galatasaray'a ret

UEFA, temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Lokomotiv Moskova maçının hükmen galibiyetiyle sonuçlanması ya da tekrar edilmesi yönündeki itirazını reddetti

UEFA, Galatasaray'ın 4 Kasım'da oynadığı Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı "kural hatası" başvurusuyla ilgili kararını açıkladı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi E Grubu 4. haftasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldığı maç için tekrar oynama veya hükmen galibiyet talebiyle yaptığı başvurunun kabul edilmediği ifade edildi.

Karşılaşmada İsviçreli hakem SandroScharer'inLokomotiv Moskovalı DmitriZhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan ihraç edilmediği ileri sürülmüştü.

