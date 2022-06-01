U19 Elit Gelişim Ligi'nde şampiyon Galatasaray

2021-2022 Sezonu U19 Elit Gelişim Ligi şampiyonu Galatasaray oldu

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, U19 Gelişim Ligi’nin 37’nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 41’inci dakikada Ahmet Jafeli ve 67’nci dakikada Yusuf Erdem Gümüş kaydetti.

