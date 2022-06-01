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U19 Elit Gelişim Ligi'nde şampiyon Galatasaray

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2021-2022 Sezonu U19 Elit Gelişim Ligi şampiyonu Galatasaray oldu

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U19 Elit Gelişim Ligi'nde şampiyon Galatasaray
Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, U19 Gelişim Ligi’nin 37’nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray’a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 41’inci dakikada Ahmet Jafeli ve 67’nci dakikada Yusuf Erdem Gümüş kaydetti.
 
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