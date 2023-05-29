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U16 Ligi bölge karmaları sahaya inecek

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Asbuzu Group işbirliğinde bölge karmaları oluşturuluyor. Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele, Mesarya ve Güzelyurt/Lefke karmaları tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek

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U16 Ligi bölge karmaları sahaya inecek
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nin tamamlanmasının ardından Asbuzu Group işbirliğinde bölge karmaları oluşturuluyor. Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele, Mesarya ve Güzelyurt/Lefke karmaları tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Normal lig sezonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar 1-4, 2-3 şeklinde eşleşerek yarı final maçlarına çıkacak. Yarı finali kazanan takımlar final mücadelesi verecek.
TEKNİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ
Karmalarla ilgili olarak gerçekleşen teknik toplantıda KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, altyapı sorumluları Hüseyin Kızmazoğlu ve Hasan Özkan, kaleci antrenörü Hüseyin Mertol ile bölge takımlarına belirlenen antrenörler katıldı. Gerçekleşen kura çekimi sonucunda karşılaşmalar ev sahibi olarak belirlenen takımların bölgesinde oynanacak.
ANTRENÖRLER BELİRLENDİ
Buna göre Lefkoşa Karması’nda Hakan Özkan ve Sezer Yücel, Gazimağusa Karması’nda Mehmet Emin Zaim ve Ali Samancıoğlu, Girne Karması’nda Ahmet Sakinoğlu ve Süleyman Çamlıca, Güzelyurt/Lefke Karması’nda Sayner Seyitler ve Kamil Yayıcı, İskele Karması’nda Erdinç Kırmızı ve Zafer Kuş, Mesarya Karması’nda ise Umut Güden ve Osman Emiroğulları görev alacak.
Ligde karşılaşmalar aşağıdaki tarihlerde oynanacak.
1.HAFTA (11 Haziran 2023 Pazar)
Güzelyurt/Lefke – İskele
Girne – Mesarya
Gazimağusa – Lefkoşa
 
2.HAFTA (14 Haziran 2023 Çarşamba)
İskele – Girne
Lefkoşa – Güzelyurt/Lefke
Mesarya – Gazimağusa
 
3.HAFTA (18 Haziran 2023 Pazar)
İskele – Lefkoşa
Girne – Gazimağusa
Güzelyurt/Lefke – Mesarya
 
4.HAFTA (21 Haziran 2023 Çarşamba)
Gazimağusa – İskele
Mesarya – Lefkoşa
Girne – Güzelyurt/Lefke
 
5.HAFTA (25 Haziran 2023 Pazar)
İskele – Mesarya
Güzelyurt/Lefke – Gazimağusa
Lefkoşa - Girne
 
 
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