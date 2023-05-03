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U16'da Gönyeli - Yenicami finali

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U16'da Gönyeli - Yenicami finali
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ASBUZU U16 Ligi'nde geçtiğimiz Pazar günü oynanan yarı final rövanş maçlarında Gönyeli ile Yenicami finale yükseldi. Gönyeli 3-1'lik avantajla çıktığı Merit Alsancak Yeşilova karşısında 2-1 mağlup olmasına rağmen final vizesini aldı.
Yenicami deplasmanda 3-2'lik skorla Doğan T.B. karşısında ilk maçı kazandıktan sonra 3-3’lük eşitlikle sahadan ayrılınca finale yükselmeyi başardı.
Asbuzu U16 Ligi final maçı 5 Mayıs Cuma günü Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.
 
 
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