U16'da Gönyeli - Yenicami finali

ASBUZU U16 Ligi'nde geçtiğimiz Pazar günü oynanan yarı final rövanş maçlarında Gönyeli ile Yenicami finale yükseldi. Gönyeli 3-1'lik avantajla çıktığı Merit Alsancak Yeşilova karşısında 2-1 mağlup olmasına rağmen final vizesini aldı.
Yenicami deplasmanda 3-2'lik skorla Doğan T.B. karşısında ilk maçı kazandıktan sonra 3-3’lük eşitlikle sahadan ayrılınca finale yükselmeyi başardı.
Asbuzu U16 Ligi final maçı 5 Mayıs Cuma günü Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.
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