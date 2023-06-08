U16 bölge karmalarının kadroları belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 bölge karmalarında ilk haftanın programı ve karma kadroları belli oldu. Buna göre Gazimağusa Karması ile Lefkoşa Karması 10 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda, Girne Karması ile Mesarya Karması 11 Haziran Pazar günü saat 18.00’de Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda ve Güzelyurt/Lefke Karması ile İskele Karması 11 Haziran Pazar günü saat 18.00’de Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda karmaların kadroları da belli oldu. Kadrolar şöyle;

İSKELE KARMASI

Armağan Atasever - Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor Halit Efe Keleş - SFC Boğaziçi Spor Kulubü Erdem Yılmaz - Baf Canbulat Spor Kulubü Baran Gecekuşu - Pera Larnaka Gençler Birliği Mehmet Efe Ertürk - Pera Larnaka Gençler Birliği Efe Kanat - Pera Larnaka Gençler Birliği Mücahit Demirci - Pera Larnaka Gençler Birliği Mehmet Emin Çavdar - Pera Larnaka Gençler Birliği Rıfat Salih Dursun - SFC Boğaziçi Spor Kulubü Hasan Hüseyin Kırbaç - SFC Boğaziçi Spor Kulubü Furkan Altınışık - Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor Baran Atasever - Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor Hüseyin Çolak - Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor Batu Tekin - SFC Boğaziçi Spor Kulubü İbrahim Yazıcı - SFC Boğaziçi Spor Kulubü Tolgahan Ak - SFC Boğaziçi Spor Kulubü Efe Yanmaz - SFC Boğaziçi Spor Kulubü Efe Kisti - Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor Erdil Çiftçioğlu - Baf Canbulat Spor Kulubü Emre Erdoğan - Baf Canbulat Spor Kulubü Mehmet Ege Kurt - Baf Canbulat Spor Kulubü Benyamin Kalantari - Pera Larnaka Gençler Birliği

MESARYA KARMASI

Erol Boztepe – Miracle Değirmenlik Görkem Köksal – Miracle Değirmenlik Baran Mutlu – Miracle Değirmenlik Cemil Özgül – Miracle Değirmenlik Hasan Koççat – Miracle Değirmenlik Berdan Güven – Miracle Değirmenlik Efe Öztanoğlu – Miracle Değirmenlik Faruk Çeler – Miracle Değirmenlik Mustafa Kayısıcı – Dilekkaya ASK Hasan Ölmez – Dilekkaya ASK Furkan Tomuk – Dilekkaya ASK İbrahim Yılmaz – Dilekkaya ASK Efe Kürşat Özer – Vadili TÇBSK Mahmut Meşe – Vadili TÇBSK Mustafa Korkmaz – Vadili TÇBSK Mustafa Berke Aktaş – Vadili TÇBSK Murat Ölçer - Lefkoşa Spor Birliği Abdürrahim Ediz – Cihangir GSK Hasan Yılmazoğulları – Cihangir GSK Sunay Emirkan – Cihangir GSK Kaan Aşıkcan – Cihangir GSK Nevzat Salper – Yükseliş

GAZİMAĞUSA KARMASI

Ali Boztuna - Yonpaş Dumlupınar TSK Ali Mertol - Yonpaş Dumlupınar TSK İsmail Pakol - Mağusa Türk Gücü Ali Kemal Karaca - Yonpaş Dumlupınar TSK Ahmet Efe Dırağan - Yonpaş Dumlupınar TSK Alihan Ak - Yonpaş Dumlupınar TSK Berat Kocabaş - Yonpaş Dumlupınar TSK Aras Hasan Kahraman - Yonpaş Dumlupınar TSK Devran Yeşilbaş - Yonpaş Dumlupınar TSK Çağın Görkan - Yonpaş Dumlupınar TSK Hüsnü Miralay - Yeniboğaziçi DSK Berdancan Akın - Mağusa Türk Gücü Aras Uysal - Mağusa Türk Gücü Erhan Özbengü - Mağusa Türk Gücü Yener Vladislav Özkıraç - Mağusa Türk Gücü Furkan Uludağ - Mağusa Türk Gücü Oğuzhan İlbikçi - Mağusa Türk Gücü Hafez Ganjali - Mağusa Türk Gücü Efe Ahmet Kaptan - Mağusa Türk Gücü Dursun Kaçar - Mağusa Türk Gücü Osman Kemal Köseoğlu - Yeniboğaziçi DSK Kenan Özerinç - Yeniboğaziçi DSK

LEFKOŞA KARMASI

Ali Özinançlı - Yenicami Hasan Pilli - Yenicami Hazar Güngör - Gönyeli Baran Çalışkan - Yenicami Furkan Doğru - Küçük Kaymaklı İ.Enes Doyduk - Küçük Kaymaklı Enes Alkış - Gönyeli Arkan Erçelik - Küçük Kaymaklı Buğra Uluğ - Yenicami İsmail Yaşar - Yenicami Ömer Bayraktar - Gönyeli Hasan Ömerpaşa - Yenicami Arcan Erçelik - Küçük Kaymaklı Celal Şehsuvaroğlu - Küçük Kaymaklı Tunç Çalışkan - Yenicami Selçuk Kıraç - Yenicami Cavit Demiray - Yenicami Kemal Arslan - Gönyeli Ahmet Demir - Gönyeli Hüseyin Arifoğlu - Yenicami Durmuş Oduncu - Çetinkaya Cantuğ Kınacı - Gönyeli

GÜZELYURT / LEFKE KARMASI

Berk Kaşif - Lefke Türk Spor Kulübü Fırat Kurt - Baf Ülkü Yurdu Mehmet Altınmakas - Baf Ülkü Yurdu Erkan Yolaç - Lefke Türk Spor Kulübü Serhat Hacı Coşkun - Lefke Türk Spor Kulübü Osman Olgu - Lefke Türk Spor Kulübü Enes Yeltekin - Binatlı Ahmet Atikoğlu - Binatlı Ahmet Güdelek - Binatlı İsmet Gümüşok - Binatlı Mehmet Çamlıköylü - Lefke Türk Spor Kulübü Cengiz Dilik - Yalova Arda Güler - M. Hacıali Yılmazköy Azat Emre Sarı - Doğukent Efe Say - Baf Ülkü Yurdu Mehmet Çelik - Baf Ülkü Yurdu Ahmet Dönmez - Baf Ülkü Yurdu Yaz Taner Etkin - Baf Ülkü Yurdu Arda Öztinen - Baf Ülkü Yurdu Hamza Özçelebi - Baf Ülkü Yurdu Boran Akansel - Baf Ülkü Yurdu Kemal Poyrazoğlu - Lefke Türk Spor Kulübü

GİRNE KARMASI