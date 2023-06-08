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U16 bölge karmalarının kadroları belli oldu

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U16 bölge karmalarının kadroları belli oldu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 bölge karmalarında ilk haftanın programı ve karma kadroları belli oldu. Buna göre Gazimağusa Karması ile Lefkoşa Karması 10 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda, Girne Karması ile Mesarya Karması 11 Haziran Pazar günü saat 18.00’de Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda ve Güzelyurt/Lefke Karması ile İskele Karması 11 Haziran Pazar günü saat 18.00’de Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda karmaların kadroları da belli oldu. Kadrolar şöyle;

İSKELE KARMASI

  1. Armağan Atasever - Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor
  2. Halit Efe Keleş - SFC Boğaziçi Spor Kulubü
  3. Erdem Yılmaz - Baf Canbulat Spor Kulubü
  4. Baran Gecekuşu - Pera Larnaka Gençler Birliği
  5. Mehmet Efe Ertürk - Pera Larnaka Gençler Birliği
  6. Efe Kanat - Pera Larnaka Gençler Birliği
  7. Mücahit Demirci - Pera Larnaka Gençler Birliği
  8. Mehmet Emin Çavdar - Pera Larnaka Gençler Birliği
  9. Rıfat Salih Dursun - SFC Boğaziçi Spor Kulubü
  10. Hasan Hüseyin Kırbaç - SFC Boğaziçi Spor Kulubü
  11. Furkan Altınışık - Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor
  12. Baran Atasever - Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor
  13. Hüseyin Çolak - Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor
  14. Batu Tekin - SFC Boğaziçi Spor Kulubü
  15. İbrahim Yazıcı - SFC Boğaziçi Spor Kulubü
  16. Tolgahan Ak - SFC Boğaziçi Spor Kulubü
  17. Efe Yanmaz - SFC Boğaziçi Spor Kulubü
  18. Efe Kisti - Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor
  19. Erdil Çiftçioğlu - Baf Canbulat Spor Kulubü
  20. Emre Erdoğan - Baf Canbulat Spor Kulubü
  21. Mehmet Ege Kurt - Baf Canbulat Spor Kulubü
  22. Benyamin Kalantari - Pera Larnaka Gençler Birliği

MESARYA KARMASI

  1. Erol Boztepe – Miracle Değirmenlik
  2. Görkem Köksal – Miracle Değirmenlik
  3. Baran Mutlu – Miracle Değirmenlik
  4. Cemil Özgül – Miracle Değirmenlik
  5. Hasan Koççat – Miracle Değirmenlik
  6. Berdan Güven – Miracle Değirmenlik
  7. Efe Öztanoğlu – Miracle Değirmenlik
  8. Faruk Çeler – Miracle Değirmenlik
  9. Mustafa Kayısıcı – Dilekkaya ASK
  10. Hasan Ölmez – Dilekkaya ASK
  11. Furkan Tomuk – Dilekkaya ASK
  12. İbrahim Yılmaz – Dilekkaya ASK
  13. Efe Kürşat Özer – Vadili TÇBSK
  14. Mahmut Meşe – Vadili TÇBSK
  15. Mustafa Korkmaz – Vadili TÇBSK
  16. Mustafa Berke Aktaş – Vadili TÇBSK
  17. Murat Ölçer - Lefkoşa Spor Birliği
  18. Abdürrahim Ediz – Cihangir GSK
  19. Hasan Yılmazoğulları – Cihangir GSK
  20. Sunay Emirkan – Cihangir GSK
  21. Kaan Aşıkcan – Cihangir GSK
  22. Nevzat Salper – Yükseliş

GAZİMAĞUSA KARMASI

  1. Ali Boztuna - Yonpaş Dumlupınar TSK
  2. Ali Mertol - Yonpaş Dumlupınar TSK
  3. İsmail Pakol - Mağusa Türk Gücü
  4. Ali Kemal Karaca - Yonpaş Dumlupınar TSK
  5. Ahmet Efe Dırağan - Yonpaş Dumlupınar TSK
  6. Alihan Ak - Yonpaş Dumlupınar TSK
  7. Berat Kocabaş - Yonpaş Dumlupınar TSK
  8. Aras Hasan Kahraman - Yonpaş Dumlupınar TSK
  9. Devran Yeşilbaş - Yonpaş Dumlupınar TSK
  10. Çağın Görkan - Yonpaş Dumlupınar TSK
  11. Hüsnü Miralay - Yeniboğaziçi DSK
  12. Berdancan Akın - Mağusa Türk Gücü
  13. Aras Uysal - Mağusa Türk Gücü
  14. Erhan Özbengü - Mağusa Türk Gücü
  15. Yener Vladislav Özkıraç - Mağusa Türk Gücü
  16. Furkan Uludağ - Mağusa Türk Gücü
  17. Oğuzhan İlbikçi - Mağusa Türk Gücü
  18. Hafez Ganjali - Mağusa Türk Gücü
  19. Efe Ahmet Kaptan - Mağusa Türk Gücü
  20. Dursun Kaçar - Mağusa Türk Gücü
  21. Osman Kemal Köseoğlu - Yeniboğaziçi DSK
  22. Kenan Özerinç - Yeniboğaziçi DSK

LEFKOŞA KARMASI

  1. Ali Özinançlı - Yenicami
  2. Hasan Pilli - Yenicami
  3. Hazar Güngör - Gönyeli
  4. Baran Çalışkan - Yenicami
  5. Furkan Doğru - Küçük Kaymaklı
  6. İ.Enes Doyduk - Küçük Kaymaklı
  7. Enes Alkış - Gönyeli
  8. Arkan Erçelik - Küçük Kaymaklı
  9. Buğra Uluğ - Yenicami
  10. İsmail Yaşar - Yenicami
  11. Ömer Bayraktar - Gönyeli
  12. Hasan Ömerpaşa - Yenicami
  13. Arcan Erçelik - Küçük Kaymaklı
  14. Celal Şehsuvaroğlu - Küçük Kaymaklı
  15. Tunç Çalışkan - Yenicami
  16. Selçuk Kıraç - Yenicami
  17. Cavit Demiray - Yenicami
  18. Kemal Arslan - Gönyeli
  19. Ahmet Demir - Gönyeli
  20. Hüseyin Arifoğlu - Yenicami
  21. Durmuş Oduncu - Çetinkaya
  22. Cantuğ Kınacı - Gönyeli

GÜZELYURT / LEFKE KARMASI

  1. Berk Kaşif - Lefke Türk Spor Kulübü
  2. Fırat Kurt - Baf Ülkü Yurdu
  3. Mehmet Altınmakas - Baf Ülkü Yurdu
  4. Erkan Yolaç - Lefke Türk Spor Kulübü
  5. Serhat Hacı Coşkun - Lefke Türk Spor Kulübü
  6. Osman Olgu - Lefke Türk Spor Kulübü
  7. Enes Yeltekin - Binatlı
  8. Ahmet Atikoğlu - Binatlı
  9. Ahmet Güdelek - Binatlı
  10. İsmet Gümüşok - Binatlı
  11. Mehmet Çamlıköylü - Lefke Türk Spor Kulübü
  12. Cengiz Dilik - Yalova
  13. Arda Güler - M. Hacıali Yılmazköy
  14. Azat Emre Sarı - Doğukent
  15. Efe Say - Baf Ülkü Yurdu
  16. Mehmet Çelik - Baf Ülkü Yurdu
  17. Ahmet Dönmez - Baf Ülkü Yurdu
  18. Yaz Taner Etkin - Baf Ülkü Yurdu
  19. Arda Öztinen - Baf Ülkü Yurdu
  20. Hamza Özçelebi - Baf Ülkü Yurdu
  21. Boran Akansel - Baf Ülkü Yurdu
  22. Kemal Poyrazoğlu - Lefke Türk Spor Kulübü

GİRNE KARMASI

  1. Salim Tuna Cevenli - Merit Alsancak Yeşilova
  2. Hüseyin Behçet - Doğan Türk Birliği
  3. Can Adnan Beyazgül - Esentepe
  4. Mete Adil Bulanık - Türk Ocağı Limasol
  5. Mustafa Gürbüz - Türk Ocağı Limasol
  6. Mehmet Kemal İçer - Türk Ocağı Limasol
  7. Yunus Dilöz - Türk Ocağı Limasol
  8. Muhammed Sarı - Girne Halk Evi
  9. Tuğra Devrim Güden - Düzkaya
  10. Ahmet Yıldırım - Merit Alsancak Yeşilova
  11. Tamer Cen Haddur - Merit Alsancak Yeşilova
  12. Vedat Kocabaş - Merit Alsancak Yeşilova
  13. Mert Nurel - Merit Alsancak Yeşilova
  14. Emre Aydın - Merit Alsancak Yeşilova
  15. Halit Şakalak - Merit Alsancak Yeşilova
  16. Süleyman Tuğra Hürdeniz - Doğan Türk Birliği
  17. Vasfi Gül - Doğan Türk Birliği
  18. James A. Bradley - Doğan Türk Birliği
  19. Mustafa Ege Topçu - Doğan Türk Birliği
  20. Kaya Miroğlu Bahadır - Esentepe
  21. Dinçer Karal - Esentepe
  22. Mehmet Ada Arıkan - Esentepe
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