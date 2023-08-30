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U14 Ligi'nde finalinde düdük İbrahim Katmer’de

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U14 Ligi'nde finalinde düdük İbrahim Katmer’de
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digitürk U14 Ligi'nde final maçında genç hakem düdük çalacak.
1 Eylül Cuma günü Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği U14 Takımları arasında oynanacak olan final karşılaşmasında görev yapacak olan hakem dörtlüsü belli oldu.
Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada İbrahim Katmer düdük çalacak. Katmer'in yardımcılıklarını Mehmetcan Erli ile Baran Marangoz, dördüncü hakemliğini ise Berk Bağrıkara yapacak.
 
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