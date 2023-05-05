U-16 Liginin şampiyonu Yenicami

Asbuzu U16 Ligi final maçında karşı karşıya gelen Gönyeli ile Yenicami U-16 takımlarının mücadelesinde Yenicami 4-1’lik skorla sahadan galip ayrılarak şampiyon oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen 2022 -2023 Futbol Sezonu Asbuzu U-16 Ligi’nin şampiyonu Yenicami takımı oldu.U16 Ligi final maçında karşı karşıya gelen Gönyeli ile Yenicami U-16 takımlarının mücadelesinde Yenicami 4-1’lik skorla sahadan galip ayrılarak şampiyon oldu.Dün akşam saat 19.00'da Asbuzu U16 Ligi şampiyonu olabilmek için Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelen Gönyeli – Yenicami maçını İbrahim Katmer yönetti.İzleyenlere oldukça keyifli ve mücadele dolu bir final maçı izleten her iki takım seyircilerden takdir topladı.Yenicami U-16 takımı oyunu genelde kontrolünde tutarken ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken maçı da 4-1 kazanarak U16 Ligi’ni şampiyon olarak tamamladı.Maç sonunda düzenlenen kupa töreninde takım futbolcuları ve yöneticiler büyük coşku yaşadılar. Kaptan Tahir Gazi, futbolcular ve taraftarlar şampiyonluk kupasını coşkuyla havaya kaldırdılar.