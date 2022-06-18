U-15 KKTCELL Bölge Karmaları'nda finalin adı Lefkoşa-Girne

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen KKTCELL U15 Bölge Karmaları karşılaşmalarında finalistler belirlendi. Dün Cihangir Stadı’nda oynanan müsabakalar sonucunda Lefkoşa Karması, Gazimağusa Karması’nı 1-0 mağlup ederken, Girne Karması da normal süresi 3-3 biten maçta Güzelyurt Karması’nı penaltılar sonucu mağlup etti.

Lefkoşa Karması ile Girne Karması arasında oynanacak final karşılaşması 21 Haziran 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın yer ve saati daha sonra duyurulacak.