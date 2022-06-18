banner762
banner815
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
11 0
Elektriğe bir zam daha geliyor
Elektriğe bir zam daha geliyor
9 0
 
Haskasap Avusturya’da yarışacak
Haskasap Avusturya’da yarışacak
17 0
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
84 0
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
10 0
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
14 0
55 0
banner797
banner854

U-15 KKTCELL Bölge Karmaları'nda finalin adı Lefkoşa-Girne

banner476

banner825
U-15 KKTCELL Bölge Karmaları'nda finalin adı Lefkoşa-Girne

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen KKTCELL U15 Bölge Karmaları karşılaşmalarında finalistler belirlendi. Dün Cihangir Stadı’nda oynanan müsabakalar sonucunda Lefkoşa Karması, Gazimağusa Karması’nı 1-0 mağlup ederken, Girne Karması da normal süresi 3-3 biten maçta Güzelyurt Karması’nı penaltılar sonucu mağlup etti.

Lefkoşa Karması ile Girne Karması arasında oynanacak final karşılaşması 21 Haziran 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın yer ve saati daha sonra duyurulacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.