U-14 Liginde çeyrek finalistler belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’nde dün oynanan play-off karşılaşmalarının ardından çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu.

Daha önceden çeyrek final biletini alan Vadili, Doğan Türk Birliği, Binatlı ve 1461 İskele Trabzon’un ardından dün gece oynanan karşılaşmalar sonunda Yenicami, Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Türk Gücü ve Yonpaş Dumlupınar da çeyrek final biletini alan son takımlar oldular.

2. TURDA ALINAN SONUÇLAR

Esentepe 0-1 Vadili (Vadili çeyrek finalde)

Doğan Türk Birliği 8-2 Lefkoşa Spor Birliği (Doğan Türk Birliği çeyrek finalde)

Binatlı 7-0 Yedikonuk (Binatlı çeyrek finalde)

1461 İskele Trabzon 5-4 Gönyeli (1461 İskele Trabzon çeyrek finalde)

Dilekkaya 0-1 Mağusa Türk Gücü (Mağusa Türk Gücü çeyrek finalde)

Yenicami 3-1 Türk Ocağı Limasol (Yenicami çeyrek finalde)

Yonpaş Dumlupınar 2-1 Çetinkaya TSK (Yonpaş Dumlupınar çeyrek finalde)

Baf Ülkü Yurdu 4-0 Alsancak Yeşilova (Baf Ülkü Yurdu çeyrek finalde)

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:

1461 İskele Trabzonspor – Vadili

Mağusa Türk Gücü – Yenicami

Binatlı – Doğan Türk Birliği

Yonpaş Dumlupınar – Baf Ülkü Yurdu

ÇEYREK VE YARI FİNAL İLE FİNAL TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’nde çeyrek final, yarı final ve final tarihleri belli oldu. Tüm turları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan maçlar ligin son üç ayağında çeyrek final maçları 22 Ağustos 2023 Salı, yarı final maçları 27 Ağustos 2023 Pazar ve final maçı da 1 Eylül 2023 Cuma günü oynanacak.

