Tuzla’da yeni başkan Hüseyin Umay

Tuzla Spor Kulübü olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Yapılan olağan genel kurulda kulüp başkanlık görevine Hüseyin Umay getirildi. Kulüp lokalinde yapılan genel kurulda divan başkanlığını Mehmet Hafız, sekreter Kadir Karagözlü yaptı. Açılış ve saygı duruşu ile başlayan olağan genel kurulda faaliyet ve mali raporu yönetim kurulu üyesi Cem Karaca tarafından okunarak, üyeler tarafından oybirliğiyle onaylandı. Başkanlık seçiminde tek aday olarak giren Hüseyin Umay yeni dönemde oybirliğiyle başkan seçildi.

HEDEF ÜST LİGLER

Tuzla Spor Kulübü’nde Halil Ergenekon’dan görevi devralan başkanı Hüseyin Umay, üyelere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, kulübün yıllarca kapalı kaldıktan sonra 7 yıl önce yeniden faaliyetlerine başladığını belirterek 3 sezon Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde mücadele ettiğini belirtti. 7 yıldır Kulüp başkanlık görevini sürdüren Halil Ergenekon ve yönetimi kapalı olan Kulübümüzü tekrardan açtığını ve başarı ile yönettiklerini belirten Hüseyin Umay, bu bir bayrak yarışı olduğunu, amacının yapımı devam eden sahanın bir an önce bitirip Tuzla’ya bir tesis kazandırmak istediğini söyledi. Başkan Umay, Tuzla’da var olan gençlerin potansiyeli olduğunu, ilk yılında takımı Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.lige çıkararak 8 bin nüfuslu Tuzla’yı liglerde oynatmak olduğunu açıkladı.

Genel Kurul dilek ve temennilerin sunulması ile sona erdi.

