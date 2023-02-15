Türkmenköy’den örnek dayanışma

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup ekibi Türkmenköy Spor Kulübü’nün Şubat 2023 için düzenlediği 100 numara çekilişinin bağışlarının depremzedelere yardım için kullanılacağını açıkladı.

Türkmenköy Spor Kulübü’nün duyurusu şöyle:

ŞUBAT 2023 YARDIM ÇEKİLİŞİ

Sevgili Türkmenköy ve bölge halkımız, Şubat 2023 için düzenlediğimiz 100 numara çekilişimize yapacağınız bağışlarınızın tamamı deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardım olarak gönderilecektir. Deprem bölgesine destek olmak ve çekilişe katılmak için yorum yazmanız yeterli olacaktır. Not: Deprem bölgesine gönderileceğinden dolayı her numaraya en az 100 TL, dileyen makbuz karşılığı daha yüksek bir rakam bağışlayabilir. Ay sonunda toplam bağış miktarı ve bağış detayları açıklanacaktır

