banner762
banner815
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
2 0
Mağusa lağım kokusuna teslim
Mağusa lağım kokusuna teslim
18 0
 
Onkoloji Servisi’nde mutlu gün
Onkoloji Servisi’nde mutlu gün
12 0
Şampiyon Lefkoşa Karması
Şampiyon Lefkoşa Karması
25 0
24 bin öğrenci karnelerini aldı
24 bin öğrenci karnelerini aldı
15 0
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
31 0
Hurda böyle mi taşınır?
Hurda böyle mi taşınır?
20 0
banner797
banner854

Türkmenköy’de Salih Saygılı istifa etti

banner476

banner825
Türkmenköy’de Salih Saygılı istifa etti
BTM 1. Lig ekiplerinden Türkmenköy Spor Kulübü’nde başkan Salih Saygılı görevinden istifa etti. Saygılı’nın istifa kararı sonrasında kulüp 7 Temmuz 2022 Perşembe günü olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Türkmenköy Başkanı Salih Saygılı, özel nedenlerden dolayı yurt dışına gideceğini bildirerek istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı.
Saygılı’nın istifasını açıkladığı duyuru şöyle:
16 Ekim 2021 tarihinden itibaren gururla yürütmekte olduğum Türkmenköy Aydın Spor Kulübü başkanlık görevimden, özel nedenlerimden yurt dışına gideceğimden dolayı 22.06.22 tarihinden itibaren istifa ettiğimi kamuoyuna ve tüm camiamıza saygılarımla arz ederim.!Bu süreçte ben ve yönetimin yanında olan tüm destekçilerimize sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim.Her zaman bu kulübe hizmet etmekten onur ve gurur duyacağım.Yeni oluşacak yönetime başarılar diler ve herzaman camianın yanlarında olması dilerim. Birlikten güç doğar.Her zaman yanımda olan ve bana desteklerini hiç esirgemeyen yönetimim ve arkadaşlarım ayrıca teşekkür ederim Hakkınızı helal edin .
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.