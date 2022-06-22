Türkmenköy’de Salih Saygılı istifa etti

BTM 1. Lig ekiplerinden Türkmenköy Spor Kulübü’nde başkan Salih Saygılı görevinden istifa etti. Saygılı’nın istifa kararı sonrasında kulüp 7 Temmuz 2022 Perşembe günü olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Türkmenköy Başkanı Salih Saygılı, özel nedenlerden dolayı yurt dışına gideceğini bildirerek istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı.

Saygılı’nın istifasını açıkladığı duyuru şöyle:

16 Ekim 2021 tarihinden itibaren gururla yürütmekte olduğum Türkmenköy Aydın Spor Kulübü başkanlık görevimden, özel nedenlerimden yurt dışına gideceğimden dolayı 22.06.22 tarihinden itibaren istifa ettiğimi kamuoyuna ve tüm camiamıza saygılarımla arz ederim.!Bu süreçte ben ve yönetimin yanında olan tüm destekçilerimize sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim.Her zaman bu kulübe hizmet etmekten onur ve gurur duyacağım.Yeni oluşacak yönetime başarılar diler ve herzaman camianın yanlarında olması dilerim. Birlikten güç doğar.Her zaman yanımda olan ve bana desteklerini hiç esirgemeyen yönetimim ve arkadaşlarım ayrıca teşekkür ederim Hakkınızı helal edin .



