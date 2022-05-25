Türkiye’nin futbol şöhretleri Lefkoşa’da karşılaşacak

Türkiye şöhretler futbol takımı, Fenerbahçe ve Galatasaray futbol masterleri bu Cuma Lefkoşa’da başlayacak 9.Güner BatmazoğluMasterler Anı Futbol Turnuvası’nda mücadele edecek

Merhume Güner Batmazoğlu anısına her yıl geleneksel olarak organize edilen ve bu yıl daha görkemli bir organize ile gerçekleştirilecek olan masterler anı futbol turnuvası için sona hazırlıklar yapılıyor. 27-28 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda gerçekleşecek masterler anı futbol turnuvası için Türkiye’den bir birinden ünlü isimler ülkemize gelecek.

Merhume Güner Batmazoğlu’nun oğlu Kemal Batmazoğlu tarafından her yıl düzenlenen ancak pandemi nedeni ile 2 yıl gerçekleşemeyen turnuva bu yıl 9’uncu kez organize ediliyor.

Türkiye’de futbol oynadıkları döneme damga vuran, Avrupa ve milli takım düzeyinde üst düzey futbol oynayan birçok ünlü isim Lefkoşa’da Güner BatmazoğluMasterler Anı Futbol Turnuvası’nda sahaya çıkacak.

Türkiye şöhretleri ile Fenerbahçe, Galatasaray masterleri gelecek

Turnuvanın organizasyonunu yapan Kemal Batmazoğlu organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada tüm futbol severleri Cuma günü Atatürk Stadı’na davet etti. Kemal Batmazoğlu, “Annem Güner Batmazoğlu’nun adını yaşatmak adına bu yıl 9’uncu kez turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Geçmişte Türkiye’den takımlar gelmişti yine bir birinden değerli isimlerle futbol oynamıştık.

27-28 Mayıs tarihlerinde de turnuvamızın 9’uncusunda Tanju Çolak, Oğuz Çetin, Ali Eren, Tugay Kerimoğlu, Hami Mandıralı, Engin Baytar, Ogün Temizkanoğlu, Yusuf Şimşek, Tuncay Şanlı gibi isimlerle birlikte futbol oynayacak ve turnuvamızı yapacağız. Herkesi Atatürk Stadı’na bekleriz” dedi.

TURNUVANIN MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

Lefkoşa Atatürk Stadı

27 Mayıs Cuma

Saat 16.30 – 17.45: BatmazoğluMasterleri – Fenerbahçe Masterleri

Saat 18.00 – 19.15: Türkiye Şöhretler Karması – Galatasaray Masterleri

28 Mayıs Cumartesi

Saat 18.00 – 19.15: Üçüncülük maçı

Saat 20.00 – 21.15: Şampiyonluk maçı

Saat 21.30: ÖDÜL TÖRENİ

