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Türkiye’de liglerin başlama tarihi değişti

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TFF Başkanı Büyükekşi "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık” dedi

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Türkiye’de liglerin başlama tarihi değişti
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ertelenen maçların 3-4 Mart tarihinden itibaren oynanacağını açıkladı.
Büyükekşi açıklamasında: "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık. Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı iş birliğinde deprem bölgesine 1000 konteynerlik mahalle kurma kararı aldıklarını söyledi.
 
 
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