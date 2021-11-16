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Türkiye, play-0ff turunda

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 yenen A Milli Takımımız, grubunu 2. sırada tamamladı ve play-off oynama hakkı elde etti

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Türkiye, play-0ff turunda
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 yenen Türkiye A Milli Takımı, grubunu 2. sırada tamamladı ve play-off oynama hakkı elde etti.
Podgorica Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Karadağ, 4. dakikada Beciraj ile 1-0 öne geçti.
Milliler, 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle beraberliği sağladı. 60. dakikada Orkun Kökçü, Ay Yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. 
Sahadan 2-1 galip ayrılan Türkiye puanını 21’e yükselterek, 2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etti. 
HOLLANDA KATAR BİLETİNİ ALDI
Grubun diğer maçında ise Hollanda konuk ettiği Norveç’i 2-0 mağlup ederek grubu 23 puanla lider bitirerek Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Futbol Şampiyonası’na doğrudan katılma hakkını elde etti.
 
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