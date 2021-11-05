Türkiye Milli Takımı aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre göre ay-yıldızlı ekibin 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.
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