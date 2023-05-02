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Türkiye Kupası’nda yarı final zamanı

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Türkiye Kupası’nda yarı final zamanı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları bugün ve perşembe günleri oynanacak.
Kupada bugün Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Yarı finalin diğer ayağında yarın MedipolBaşakşehir’in konuğu MKE Ankaragücü olacak. Karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre yarı final maçlarının hakemleri şöyle:
3 Mayıs Çarşamba:
20.30 - Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
4 Mayıs Perşembe:
20.30 - MedipolBaşakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük 
 
 
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