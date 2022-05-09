Türkiye Kupası’nda finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, bugün ve çarşamba günü oynanacak yarı final ikinci maçlarıyla devam edecek. TFF, bu karşılaşmaların hakemlerini de açıkladı.
Süper Lig'de sezonu lider olarak tamamlayan Trabzonspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor’a konuk olacak. DG Sivasspor ise Alanyaspor ile karşılaşacak. Sivas ekibi, ilk mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
10 Mayıs Salı
20.30 Kayserispor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
11 Mayıs Çarşamba
20.30 DG Sivasspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
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