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Türkiye Kupası’nda finalistler belli oluyor

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi bugün başlayacak. Trabzonspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında YukatelKayserispor'a konuk olacak

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Türkiye Kupası’nda finalistler belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, bugün ve çarşamba günü oynanacak yarı final ikinci maçlarıyla devam edecek. TFF, bu karşılaşmaların hakemlerini de açıkladı.
Süper Lig'de sezonu lider olarak tamamlayan Trabzonspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor’a konuk olacak. DG Sivasspor ise Alanyaspor ile karşılaşacak. Sivas ekibi, ilk mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
10 Mayıs Salı
20.30 Kayserispor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
11 Mayıs Çarşamba
20.30 DG Sivasspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
 
 
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