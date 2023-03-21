Türkiye, Ermenistan ve Hırvatistan'a bileniyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta da Hırvatistan ile Bursa'da yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmada sakatlanan Eren Elmalı idmanı yarıda bıraktı

İstanbul Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman basına açık gerçekleştirildi.

Çalışmanın son bölümünde sağ bacağından sakatlanan Eren Elmalı idmanı yarıda bıraktı. Bacağı sarılan Eren, tedavisi için tesislere götürüldü.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, antrenmanı sık sık durdurarak oyuncuları uyardı.

Kuntz'un, milli oyuncuları daha fazla ve hızlı pas yapmaları konusunda sert bir şekilde uyardığı görüldü.

Stefan Kuntz'un saha içinde oyuncularla yaptığı konuşmayla başlayan idman, ısınma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman minyatür kale çalışmasının ardından yarım sahada taktik çalışmayla tamamlandı.

Öte yandan Abdülkerim Bardakcı, 3 Gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak.

25 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Milliler, 28 Mart Salı günü ise Hırvatistan'ı konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den izleyici ile buluşacak.

