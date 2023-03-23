Türkiye'de derbilerin tarihleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 27 - 33. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 2 Nisan, Trabzonspor-Beşiktaş maçı 16 Nisan, Beşiktaş-Galatasaray maçı ise 30 Nisan'da oynanacak

Spor Toto Süper Lig'in 27 ila 33. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, akşam maç saatlerinin ramazan ayı dolayısıyla iftar vaktine göre düzenlendiği ve karşılaşmaların saat 20.30'da başlayacağı belirtildi.

2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarındaki eşleşmelere göre ligin 32. ve 33. haftalarındaki karşılaşmaların takviminde değişikliğe gidilebileceği aktarıldı.

Derbilerin günü belli oldu

Süper Lig'de gelecek 7 haftanın programının açıklanmasıyla derbilerin de günü belli oldu.

Ligin 27. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 2 Nisan Pazar günü oynanacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray'ı 32. haftada Vodafone Park'ta karşı karşıya getirecek derbi mücadelesi ise 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da yapılacak.

Bu arada, ligin 29. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş müsabakası, 16 Nisan Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.30.

