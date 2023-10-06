banner913
banner932
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
81 0
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
75 0
 
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
20 0
BASIN-SEN Başkanı Kişmir’in davası 27 Ekim’e ertelendi
BASIN-SEN Başkanı Kişmir’in davası 27 Ekim’e ertelendi
58 0
''Önemli projeleri hayata geçireceğiz''
''Önemli projeleri hayata geçireceğiz''
15 0
“Siyasiler, mal varlıklarını açıklamalı”
“Siyasiler, mal varlıklarını açıklamalı”
13 0
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
17 0
banner964

Türkiye A Milli takım aday kadrosu açıklandı

banner476

Adana Demirspor'dan Ertaç Özbir ve Juventus forması giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız ilk kez milli takıma davet edildi

banner974
Türkiye A Milli takım aday kadrosu açıklandı
banner971
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacağı Hırvatistan ve Letonya maçlarının kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü VincenzoMontella, ilk aday kadrosunu belirledi.
Yukatel Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan, 15 Ekim'de Letonya ile Konya'da oynanacak maçların aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (YukatelAdanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)
Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Milliler, 8 Ekim Pazar akşamı Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, Hırvatistan maçının hazırlıklarına 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.