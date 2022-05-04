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Turkcell U15 Ligi’nde yarı final zamanı

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Çeyrek final rövanş karşılaşmalarının ardından rakiplerini eleyerek yarı finale yükselme başarısı gösteren Küçük Kaymaklı, Baf Ülkü Yurdu, Yeniboğaziçi ve Doğan Türk Birliği takımları 8 Mayıs Pazar günü yarı finalin ilk ayağı için sahaya çıkacak

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Turkcell U15 Ligi’nde yarı final zamanı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell U15 Ligi’nde yarı final ilk karşılaşmaları Pazar günü oynanacak.
Geçtiğimiz hafta oynanan Çeyrek final rövanş karşılaşmalarının ardından rakiplerini eleyerek yarı finale yükselme başarısı gösteren Küçük Kaymaklı, Baf Ülkü Yurdu, Yeniboğaziçi ve Doğan Türk Birliği takımları 8 Mayıs Pazar günü yarı finalin ilk ayağı için sahaya çıkacak.
Program şu şekilde;
8 Mayıs Pazar
Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi-Doğan Türk Birliği
Güzelyurt Baf Ülkü Yurdu Alpay Volkan Antrenman Sahası: Baf Ülkü Yurdu-Küçük Kaymaklı
 
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