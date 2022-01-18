Turkcell U-15 Ligi kura çekimi Perşembe günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Turkcell U15 Ligi’nde 2021-2022 sezonu fikstür çekimi 20 Ocak 2022 Perşembe günü yapılacak. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek fikstür çekimi saat 14.00’te başlayacak. Lig daha önce açıklandığı gibi 1 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Başvuruların tamamlandığı belirtilirken, bu sezon U15 Ligi’nde 37 takım toplam 8 grupta mücadele edecek. Daha önce lige başvuru yapan Taşkent takımı ligden çekilme kararı alırken, Taşkent’in bulunduğu 5.Grup da 4’lü grup şeklinde oynanacak.
U15 Ligi’nde 5’li gruplar 1-2 Şubat 2022 tarihinde başlarken, 4’lü gruplar da 12-13 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Grup maçları çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar direkt olarak 2.tura kalacak. 2.tur maçları tek maç eliminasyon sistemine göre grup lideri olarak çıkan takımların sahasında oynanırken, çeyrek final ve yarı final maçları da çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
KTFF U15 Ligi’nde bu sezon 01.01.2006 ve sonraki yıllarda doğan lisans işlemi yapılmış tüm futbolcuların forma giyebileceğini belirtirken takımların tüm transfer, filiz lisans, vize vb. tüm işlemlerini 21 Ocak 2022 Cuma gününe kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi.
U15 Ligi’nde gruplar şöyle;
1.GRUP
Baf Ülkü Yurdu
Binatlı YSK
Lefke TSK
Yalova SK
2.GRUP
Alayköy Gençlik SK
Dikmen Gücü SK
Göçmenköy İYSK
Gönyeli SK
Yılmazköy SK
3.GRUP
China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Çetinkaya TSK
Hamitköy ŞHSK
Küçük Kaymaklı TSK
Yenicami AK
4.GRUP
Doğan Türk Birliği
Girne Halk Evi
Merit Alsancak Yeşilova SK
Ozanköy SK
Türk Ocağı Limasol
5.GRUP
Cihangir GSK
Düzkaya KOSK
Esentepe KKSK
Miracle Değirmenlik SK
6.GRUP
Mesarya SK
Mormenekşe GBSK
SFC Dörtyol SK
Vadili TÇBSK
Yeniboğaziçi DSK
7.GRUP
Çanakkale TSK
Mağusa Türk Gücü
Yenişehir SK
Yonpaş Dumlupınar TSK
8.GRUP
Kaplıca Karadeniz 61 SK
L. Gençler Birliği SK
SFC 1461 İskele Trabzon SK
SFC Boğaziçi SK
Sipahi TSK
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