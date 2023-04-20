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Türk Ocağı’nda Dedekorkut bıraktı

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Yenicami karşısında 4-3 mağlup olan Türk Ocağı'nda teknik direktör Ahmet Dedekorkut görevinden ayrıldığını yönetime bildirdi

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Türk Ocağı’nda Dedekorkut bıraktı
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Aksa Süper Ligin Girne temsilcilerinden Türk Ocağı’nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut görevinden istifa etti.
Yenicami karşısında 4-3 mağlup olan Türk Ocağı'nda maç sonrası ayrılık kararını Ahmet Dedekorkut yönetime bildirdi.
Türk Ocağı takımı Süper Ligde son haftalarda aldığı mağlubiyetler sonrasında play-out hattına kadar geriledi.
 
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