Türk Ocağı’nda Dedekorkut bıraktı

Yenicami karşısında 4-3 mağlup olan Türk Ocağı'nda teknik direktör Ahmet Dedekorkut görevinden ayrıldığını yönetime bildirdi

Aksa Süper Ligin Girne temsilcilerinden Türk Ocağı’nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut görevinden istifa etti.

Yenicami karşısında 4-3 mağlup olan Türk Ocağı'nda maç sonrası ayrılık kararını Ahmet Dedekorkut yönetime bildirdi.

Türk Ocağı takımı Süper Ligde son haftalarda aldığı mağlubiyetler sonrasında play-out hattına kadar geriledi.

