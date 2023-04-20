Türk Ocağı’nda Dedekorkut bıraktı

Aksa Süper Ligin Girne temsilcilerinden Türk Ocağı’nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut görevinden istifa etti.
Yenicami karşısında 4-3 mağlup olan Türk Ocağı'nda maç sonrası ayrılık kararını Ahmet Dedekorkut yönetime bildirdi.
Türk Ocağı takımı Süper Ligde son haftalarda aldığı mağlubiyetler sonrasında play-out hattına kadar geriledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.