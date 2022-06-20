Türk futbol tarihinin en pahalı savunmacısı: Merih Demiral

Juventus, Atalanta'ya sattığı Merih Demiral'ın bonservisinden 4 yıl içinde 20 milyon avro kazanacağını açıkladı. Böylece toplamda bonservisine 50 milyon avrodan fazla ödenen 24 yaşındaki stoper Türk futbol tarihinin en pahalı savunmacısı oldu.

Merih Demiral'ın Atalanta'ya transferinin maliyeti belli oldu. Seri A ekibi geçen sezon Juventus'tan kiraladığı milli oyuncunun bonservisi için Torino ekibine 20 milyon avro verecek.

Atalanta bu bedeli 4 yıl içinde ödeyecek. Ayrıca başarılı stoperin bir sonraki transferinden Juventus'a yüzde 10 pay verilecek.

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Merih Demiral 18 yaşında Portekiz'in Alcanenense takımına transfer oldu. 6 ay sonra Sporting Lizbon'a geçen milli stoper 2018 yılında 3.5 milyon avro satın alma opsiyonuyla Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı.

Merih'in bonservisini alan Güney ekibi, genç oyuncuyu 6 ay sonra 8 milyon 750 bin avro karşılığında Sassuolo'ya sattı. Başarılı stoper burada geçirdiği 1 sezonun ardından 19.5 milyon avro karşılığında Juventus'un yolunu tuttu.

Böylece toplamda bonservisine 50 milyon avrodan fazla ödenen milli stoper Türk futbol tarihinin en pahalı savunmacısı oldu. Geçen sezon Atalanta'da 42 maça çıkan Merih Demiral 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

