Trabzonspor’un borcu 1 milyar 192 milyon TL

Trabzonspor Divan Kurulu bilgilendirme toplantısında kulübün 1 milyar 192 milyon 419 bin TL borcu olduğu açıklandı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Bilgilendirme Toplantısı Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Trabzonspor borcu 1 milyar 192 milyon 419 bin TL

Trabzonspor Divan Kurulu Genel Sekreteri Mehmet Ongan yapılan çalışmalarla ilgili olarak üyelere bilgilendirmede bulundu. Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören ise bordo-mavili kulübün net borcunun 1 milyar 192 milyon 419 bin TL olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, divan kurulu seçimlerinin ertelenmesi çokça konuşulduğunu belirterek, "En son erteleme nedenimiz, organ ve kurullar başkanlarımızın talebi üzerine gerçekleşti. Hayırlı olsun demek lazım. 2022 Şubat'ta seçimli genel kurulumuzu yapacağız. Bu bir ihtiyaç mıydı, tüzük tadilatı yoksa bir talep midir? Bunu tartışmanın anlamı yok hiç kimse Trabzonspor’dan büyük değil. Hiç kimse Trabzonspor'a yol çizemez, yöntemde çizemez. Kişisel verileri koruma kanunu değişti, yönetim sıkıntıda üyeler sıkıntıda diyorlar ki ben listede ismimi göremiyorum. Bir sürü sorunumuz var. Aidatını yatırmazsa çıkarılmaktan endişe ediyor bir taraftan ise tebliği şartları oluşmamış. Onun için bunların yapılması lazım" dedi.



