Trabzonspor, uzatmada güldü

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele 3-2 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Trabzonspor'un golleri 14. dakikada Trezeguet, 42. dakikada (Penaltı) Bakasetas ve 90+8'de Bartra'dan gelirken, Gaziantep FK'nın gollerini 2. dakikada Alexandru Maxim ve 9. dakikada Lazar Markovic kaydetti.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 13 yaptı. Gaziantep FK ise 11 puanda kaldı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı uzatmada attığı golle 3-2 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele 3-2 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.