Trabzonspor, uzatmada güldü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı uzatmada attığı golle 3-2 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele 3-2 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor'un golleri 14. dakikada Trezeguet, 42. dakikada (Penaltı) Bakasetas ve 90+8'de Bartra'dan gelirken, Gaziantep FK'nın gollerini 2. dakikada Alexandru Maxim ve 9. dakikada Lazar Markovic kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 13 yaptı. Gaziantep FK ise 11 puanda kaldı.

