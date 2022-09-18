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Trabzonspor, uzatmada güldü

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı uzatmada attığı golle 3-2 mağlup etti

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Trabzonspor, uzatmada güldü

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele 3-2 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Trabzonspor'un golleri 14. dakikada Trezeguet, 42. dakikada (Penaltı) Bakasetas ve 90+8'de Bartra'dan gelirken, Gaziantep FK'nın gollerini 2. dakikada Alexandru Maxim ve 9. dakikada Lazar Markovic kaydetti.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 13 yaptı. Gaziantep FK ise 11 puanda kaldı.
 

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Etiketler; #Trabzonspor
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