Trabzonspor, Slovenya ve Avusturya'da kampa girecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki tesislerinde planlanan programını iptal eden bordo-mavili takım, hazırlık kamplarını Slovenya ve Avusturya'da yapacak.
27 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanacak olan bordo-mavili oyuncular, sezon öncesi test ve sağlık kontrollerden geçecek.
Bordo-mavili kafile, kontrollerden sonra Slovenya'ya giderek hazırlık kampının ilk etabını 4-17 Temmuz tarihlerinde yapacak. Trabzonspor, 17 Temmuz'da yapacağı 3 gün iznin ardından kampın ikinci etabını 20-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da tamamlayacak.
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