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Trabzonspor Markovic ile anlaştı

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Trabzonspor Gaziantep FK'danLazarMarkovic ile her konuda anlaşma sağladı

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Trabzonspor Markovic ile anlaştı
Tarihin en büyük felaketi sonrası Gaziantep FK ve Hatayspor Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. TFF'nin verdiği karar sonrası bu iki takımda oynayan oyuncuların diğer takımlara transfer olabileceği açıklanmıştı.
Trabzonspor, deprem sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan her konuda anlaştığı LazarMarkovic'i Trabzon'a davet etti.
Oyuncu ile ilgili transfer detaylarını Trabzonspor açıklayacak.
Markoviç’indün gece Trabzon’da olması bekleniyordu.
 
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