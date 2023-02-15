Trabzonspor Markovic ile anlaştı

Tarihin en büyük felaketi sonrası Gaziantep FK ve Hatayspor Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. TFF'nin verdiği karar sonrası bu iki takımda oynayan oyuncuların diğer takımlara transfer olabileceği açıklanmıştı.
Trabzonspor, deprem sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan her konuda anlaştığı LazarMarkovic'i Trabzon'a davet etti.
Oyuncu ile ilgili transfer detaylarını Trabzonspor açıklayacak.
Markoviç’indün gece Trabzon’da olması bekleniyordu.
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