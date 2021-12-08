Trabzonspor, Kouassi'nin transferini Kap’a bildirdi

Trabzonspor, Jean EvrardKouassi'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean EvrardKouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları koparak sezonu kapatan Gervinho'nun yerine transfer edilecek.

Öet yandan bordo mavili kulübün, devre arasında 3 oyuncuyu daha renklerine bağlaması bekleniyor.

