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Trabzonspor, Hatay'ı 2 golle geçti

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Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip müsabakayı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı

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Trabzonspor, Hatay'ı 2 golle geçti
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. 

Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla Trabzonspor oldu.

Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Djaniny ve 38'de Andreas Cornelius kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 42'ye yükselten Trabzonspor, 17. haftayı en yakın takipçisi Konyaspor'un 9 puan önünde zirvede tamamladı.

Trabzon deplasmanından eli boş ayrılan Ömer Erdoğan'ın öğrencileri ise 29 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.

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