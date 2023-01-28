Trabzonspor, Hatay'da kayıp

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, zirve yolunda ağır bir yara aldı

Yeni Hatay Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk Trabzonspor, Enis Bardhi'nin 9. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Atakaş Hatayspor, 5 dakikada öne geçti. İkinci yarıda oyuna giren Ayoub El Kaabi ile 48. dakikada 1-1'lik eşitliği yakalayan Hatay temsilcisi, 50. dakikada genç golcüsü Bertuğ Yıldırım ile 2-1 öne geçti.

Kalan sürede iki ekip de yakaladıkları gol pozisyonlardan skor üretemedi ve müsabaka Atakaş Hatayspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Kritik bir galibiyet alarak puanını 20'ye çıkaran Volkan Demirel yönetimindeki bordo-beyazlı ekip, küme düşme hattının da üstüne çıktı.