Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmayı uzun süre 1-0 önde götüren sarı-kırmızılılar, maçın son 6 dakikasında yenen gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev maçta Galatasaray, Trabzonspor'u NEF Stadı'nda konuk etti.

Ligde üst üste 3 maçtır mağlup olan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısında uzun süre önde olmasına karşın son 6 dakikada yediği 2 golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray'ın golü, 31. dakikada penaltıdan Cicaldau'nun ayağından geldi. Lider Trabzonspor'a galibiyeti, 84. dakikada Bakasetas ve 90. dakikada Visca'nın golleri getirdi.

Galatasaray bu yenilgiyle, son 12 maçta sadece 1 galibiyete sahip olmuş oldu...

Ligdeki üst üste 4. yenilgisini alan Galatasaray, 27 puanda kaldı. Yenilmezlik serisini 7 maça çıkarak lider Trabzonspor ise puanını 54'e yükseltti.