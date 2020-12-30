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Trabzonspor'da sürpriz gelişme

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Trabzonspor'da sürpriz gelişme

Trabzonspor'da baskılara dayanamayan Abdulkadir Parmak, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.
Bordo mavililerin son oynadıkları Galatasaray maçının ardından sosyal medyadan eşine gelen hakaret mesajları sonrası morali çok bozulan başarılı orta saha oyuncusu, yönetime ayrılmak istediğini bildirdi.
Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen ve bu sezon 13 maçta forma giyen Abdulkadir Parmak, Abdullah Avcı’nın da vazgeçilmez oyuncuları arasındaydı. 
 

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Etiketler; #Trabzonspor
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