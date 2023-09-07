Trabzonspor'da bir ayrılık daha

Bordo mavililer, Djaniny’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve oyuncunun Suudi Arabistan’a transfer olduğunu TFF’ye bildirdi

Djaniny Semedo'nun ayrılığı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden de açıkladı.

32 yaşındaki futbolcunun lisans bilgilerinde sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği ve Suudi Arabistan'a transfer olduğuna yer verildi.

Trabzonspor formasıyla 94 maça çıkan Djaniny, 20 gol atarken 9 kez de asist yaptı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, Al Fateh Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Al Fateh Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 80 bin dolar ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.​​



